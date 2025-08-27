व्हिडिओ | Videos

स्टेज मुन्ना महाडिकांचं, हजेरी मुश्रीफांची, गोकुळमध्ये गेम होणार बंटी पाटलांचा? Satej Patil, Mahadik | Sakal News

Kolhapur News: खासदार धनंजय महाडिक आणि भाजपच्या वतीने आयोजित दहीहंडी सोहळ्यात सतेज पाटील वगळले गेले; गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीची रणनीती ठरत असताना राहुल-पाटील राजेश राष्ट्रवादीत प्रवेश, मुश्रीफच्या टीकेमुळे सतेज पाटील एकाकी, कोल्हापूरचे राजकारण गोंधळात..

खासदार धनंजय महाडिक आणि भाजपच्या वतीने आयोजित दहीहंडी सोहळ्यात सतेज पाटील वगळता सर्व नेत्यांची हजेरी महाडिक यांच्या स्टेजवर दिसली. सतेज पाटीलचे खास मित्र हसन मुश्रीफही उपस्थित होते आणि गोकुळ दूध संघाच्या पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीची रणनीती ठरल्याचे संकेत मिळाले. दुसरीकडे, दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांचे पुत्र राहुल आणि राजेश पाटील राष्ट्रवादीत प्रवेश करुन महायुतीसोबत आहेत. त्यामुळे काँग्रेसचे सतेज पाटील एकाकी पडल्याचे दिसत असून, मुश्रीफदेखील त्यांच्यावर टीका करत आहेत, कोल्हापूरचे राजकारण गोंधळात.

