Pune News: PM Narendra Modi यांच्या वाढदिवसा निमित्त पुणे जिल्ह्यात राबवणार 'सेवा पंधरवडा' | Sakal News

PM Narendra Modi News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त पुणे जिल्ह्यात महसूल विभागाकडून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान ‘सेवा पंधरवडा’ उपक्रम राबवला जाणार; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी विविध उपक्रमांची दिली सविस्तर माहिती..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त पुणेकरांसाठी महसूल विभागाच्या वतीने ‘सेवा पंधरवडा’ आयोजित करण्यात येणार आहे. हा उपक्रम १७ सप्टेंबरपासून सुरू होऊन २ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत नागरिकांसाठी विविध शासकीय सेवा आणि उपक्रम राबवले जाणार असून, त्याद्वारे जनतेपर्यंत सुविधा जलदगतीने पोहोचवण्याचा उद्देश आहे. या उपक्रमाबाबत सविस्तर माहिती पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली. बघा नेमकं काय म्हणाले..

