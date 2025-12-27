व्हिडिओ | Videos

Pune News: Ajit Pawar एकाकी, Eknath Shinde, Devendra Fadnavis नी नाकारलं, Sharad Pawar चंही ठरलं? | Sakal News

Sharad Pawar-Ajit Pawar राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता मावळली? कालच्या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण, आज काय नवं घडणार याकडे सर्वांचं लक्ष..

शरद पवार आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता मावळल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्याला कारण आहे काल दिवसभरातील घडामोडी. पण, खासदार सुप्रिया सुळे जसं म्हणतात की रोज नई सुबह होती है त्याप्रमाणे आज काय घडणार याकडे लक्ष असेलच. तरी, काल दिवसभरात राष्ट्रवादी पक्षाच्या दोन्ही गोटात काय घडलं? समजून घ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

