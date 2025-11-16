व्हिडिओ | Videos

Vikhe Patil Sharad Pawar: स्थानिक पातळीवर आघाडीसाठी नेत्यांना मोकळीक, विखेंची पवारांनार बोचरी टीका | Sakal News

'स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी आघाड्या करण्याचा निर्णय स्थानिक नेत्यांवर सोपवल्याबाबत शरद पवारांवर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांचा घणाघात: "पक्षात माणसं उरली नाहीत, अस्तित्व संपतंय.. इतक्या वर्षांच्या राजकारणाचं आता प्रायश्चित्त करण्याची वेळ आली आहे'

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आघाडीबाबत निर्णय घेण्याची मोकळीक स्थानिक नेत्यांना दिल्याची घोषणा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. या विधानावर आता राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. विखे पाटील म्हणाले की, 'शरद पवार यांच्या पुढे आता दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. त्यांच्या पक्षात माणसंच उरलेली नाहीत आणि पक्ष अस्तित्वाच्या टप्प्यावर आहे.' तसेच त्यांनी पुढे टीका करत म्हटलं की, 'शरद पवार यांनी आयुष्यभर जे राजकारणात पेरलं, त्याचं प्रायश्चित्त करण्याची वेळ आता त्यांच्यावर आली आहे.' या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

