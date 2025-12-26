व्हिडिओ | Videos

Bharat Gogawale यांच्या लेकावर अटकेची टांगती तलवार, कोर्टानंही ३ वेळा फेटाळला अर्ज, प्रकरण काय? | Gogawale | Sakal News

शिंदे गटाच्या मंत्र्याच्या मुलावर हत्येच्या प्रयत्नाचा आरोप; ३ वेळा अटकपूर्व जामीन फेटाळूनही आरोपी महिनाभर फरार, संजय राऊतांचा सरकारवर गंभीर हल्लाबोल..

शिंदेंच्या मंत्र्याच्या मुलानं हत्येचा प्रयत्न केला तो जवळपास महिन्याभरापासून फरार आहे. असा धक्कादायक आरोप ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांनी केला. शिंदेंच्या शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले याच्यावर हा गंभीर आरोप आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या प्रकरा कोर्टाने ३ वेळा त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे अर्थात हे प्रकरण भयंकर तितकंच आहे. मात्र फरार अजून. अटक पूर्व जामीनासाठी अर्ज केला जातोय पण त्याला अटक मात्र होत नाही यावरून राऊतांना सरकारमध्ये सुरु असलेल्या गुंड कारभारावर बोट ठेवलं. दुर्लक्षित केलेला मुद्दा उकरून काढला आणि गोगावलेंच्या अटचणी वाढल्यात. एकंदरीत प्रकरण काय पाहूयात व्हिडीओच्या माध्यमातून..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Sunil Tatkare
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Sakal Newspaper Ranking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com