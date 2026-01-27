Sujay Vikhe Patil शिर्डीतील नगरसेवकांना इशारा, रॅली काढणाऱ्या गुन्हेगारांची गावातून वरात काढणार | Sakal News
कारागृहातून सुटलेल्या एका गुन्हेगाराने आणि त्याच्या समर्थकांनी शिर्डीत काढलेल्या रॅलीमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. या रॅलीचे रील्स सोशल मीडियावर व्हायरल करून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या प्रकारामुळे माजी खासदार सुजय विखे चांगलेच संतापले असून, त्यांनी गुन्हेगारी प्रवृत्तीविरोधात थेट इशारा दिला आहे. सुजय विखे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कारागृहातून सुटताच शिर्डीत रॅली काढणाऱ्या गुन्हेगारांची दोनच दिवसांत गावातून “वरात” काढली जाईल. शिर्डीत जर कोणत्याही नगरसेवकाचे कार्यकर्ते गुन्हेगारीत सहभागी असतील, तर त्यांना तात्काळ लांब करा किंवा सुधारण्यास सांगा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असेही त्यांनी बजावले. 'नगरसेवकांनो, गुन्हेगारांसोबत दिसलात तर खपवून घेणार नाही,' असा थेट इशारा देत सुजय विखे यांनी शिर्डीतील स्थानिक पुढाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली. गुंडगिरी करणाऱ्यांना कोणाचाही पाठिंबा सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. दरम्यान, कारागृहातून सुटलेल्या गुन्हेगाराने काढलेल्या रॅलीचे व्हिडिओ आणि रील्स सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले होते. या व्हिडिओंमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनीही चौकशी सुरू केल्याची माहिती आहे.
