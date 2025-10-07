व्हिडिओ | Videos

Sujay Vikhe Patil यांच्या समर्थकाडूनच डिवचणारी बॅनरबाजी, शिर्डीत नेमकं काय घडलं? | Politics | Sakal News

Shirdi नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जातींसाठी जाहीर होताच इच्छुकांचा स्वप्नभंग; सुजय विखेंना डिवचणारी बॅनरबाजी करत विखे समर्थकांमधील गटबाजी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर चव्हाट्यावर..

शिर्डी नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जातींसाठी जाहीर झाल्यानंतर अनेक इच्छुकांचा स्वप्नभंग झाला आहे. यानंतर, शिर्डीत विखे समर्थक गटाने सुजय विखेंना समर्थन देत जोरदार बॅनरबाजी सुरू केली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विखे समर्थकांमधील गटबाजी पुन्हा उग्र रूप घेतल्याचे दिसून आले आहे. या घडामोडींमुळे शिर्डी नगरपरिषदेत राजकीय वातावरण तणावपूर्ण झाले असून, स्थानिक नागरिक आणि प्रशासन यांचा लक्ष वेधला आहे. गटबाजी आणि बॅनरबाजीमुळे आगामी निवडणुकीत विखे गटाचा दबदबा कसा राहणार हे पाहण्यासारखे ठरले आहे.

