Dhule News: दूध उकळताच झाला रबर, भेसळयुक्त दुधाचा धक्कदायक video Viral | Sakal News

Dhule जिल्ह्यातील शिरपूर शहरातील दूध विक्री दुकानातून खरेदी केलेले दूध काही तासांत रबरासारखे झाले; भेसळयुक्त दुधाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल, विक्रेत्याविरुद्ध कारवाईची मागणी, गुणवत्तेबाबत प्रश्न उभे..

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर शहरातील एका दूध विक्री दुकानातून खरेदी केलेले दूध भेसळयुक्त असल्याचे समोर आले आहे. सोशल मिडियावर या दूधाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, काही तासांतच दूध उकळल्यावर रबरसारखे झाले. या घटनेमुळे शिरपूरमध्ये दूध विक्रेत्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. तसेच बाजारात विक्री होणाऱ्या दुधाच्या गुणवत्तेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

