Uddhav Thackeray निष्ठावंत Chandrakant Khaire BJP वर बरसले | BJP vs Shivsena | Sakal News

Maharashtra Politics: शिवसेना नेते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणतात, भाजपने घर फोडण्याचा आणि मुलाला पक्षात खेचण्याचा प्रयत्न केला; मोदी-शहा यांच्यासह अनेक नेत्यांचे ऑफर फेटाळून बाळासाहेबांचा सच्चा शिवसैनिक राहण्याचा दावा..

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्याने भाजपवर थेट आरोप केला आहे. त्यांनी सांगितले की, भाजपने राज्यात अनेकांची राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी घरं फोडली आणि त्यांच्याही घरावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षात प्रवेश करण्यासाठी मोदी–शहा आणि इतर नेत्यांकडून ऑफर आली होती, ज्यात राज्यसभा आणि राज्यपाल बनवण्याचे आमिष दाखवले गेले होते. मात्र, ते बाळासाहेब ठाकरेचे निष्ठावंत शिवसैनिक असल्याने सर्व ऑफर फेटाळल्या. याशिवाय, त्यांच्या मुलाला पक्षात खेचण्याचा प्रयत्न देखील झाला, ज्यावर त्यांनी प्रतिकार केल्याचा दावा केला आहे.

