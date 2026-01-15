Amravati Mahapalika: 'EVM मशीन A-B-C-D स्वरुपात का लावल्या नाहीत?' | Abhijit Adsul | Sakal News

अमरावतीतील मतमोजणी केंद्रावर ईव्हीएम मशीनच्या मांडणीवरून शिवसेना (ठाकरे गट) चे आमदार कॅप्टन अभिजित अडसूळ यांनी संताप व्यक्त केला. ईव्हीएम चुकीच्या क्रमाने ठेवण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी थेट तहसीलदारांशी वाद घातला. अडसूळ यांनी सांगितले की, 'अ ब क ड अशा क्रमाने ईव्हीएम ठेवायला पाहिजे होत्या. मात्र त्या ड क ब अ अशा उलट क्रमात ठेवण्यात आल्या.' यावरून त्यांनी निवडणूक प्रशासनावरही टीका करत 'अमरावतीत लोकशाहीचा खून होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांपासून निवडणूक कर्मचारी व अधिकारी अतिशय चुकीच्या पद्धतीने काम करत आहेत,' असा आरोप केला. यावेळी त्यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधत 'विरोधकांना पराभव दिसत असल्यामुळे डावीकडून उजवीकडे मशीन लावण्यात आल्या,' असा दावा केला. या घटनेमुळे मतमोजणी केंद्राबाहेर काहीवेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र पुढील प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.