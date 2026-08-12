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Shiv Sena Supreme Court Hearing : शिवसेना सुनावणीत सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; कोर्टात नेमकं काय घडलं?

शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावरील वादात २०१८ च्या पक्षघटनेचा मुद्दा सिब्बलांनी ठामपणे मांडत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. यात सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही पक्षफूट, दहावी अनुसूची आणि पुढील घटनांवर तीक्ष्ण प्रश्न केलेत.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी २०१८ मधील शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. निवडणूक आयोगाचा निर्णय, पक्षघटनेची नोंद आणि आयोगाच्या भूमिकेवर सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. २०१८ ची पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती आणि संबंधित कागदपत्रांवर आयोगाची अधिकृत मोहर असल्याचा दावा त्यांनी केला. आयोगाने या पक्षघटनेचा योग्य विचार केला नसल्याचा आरोपही सिब्बल यांनी केला. दरम्यान, न्यायालयानेही पक्षातील फूट, दहावी अनुसूची आणि नंतर घडलेल्या घटनांचा विचार करता येतो का, यासंदर्भात महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. या संपूर्ण सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि कोर्टात नेमकं काय घडलं. बघा हा विशेष व्हिडीओ..

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