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Shivsena News : शिवसेनेला धनुष्यबाण मिळालं तरी कसं? बघा संपुर्ण इतिहास

Shivsena Symbol History: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अन् उद्धव ठाकरे ज्या धनुष्याबाणासाठी सध्या भांडताहेत, त्या धनुष्यबाणाचा इतिहास तुम्हाला माहितीय का ?

Shivsena Symbol History: धनुष्यबाणासाठी शिवसेनेच्या दोन गटांमध्ये राजकीय आणि कायदेशीर लढाई सुरू आहे. पण तुम्हाला माहितीये का? शिवसेनेला सुरुवातीपासूनच धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळालेलं नव्हतं. मग शिवसेनेला हे चिन्ह मिळालं तरी कसं? कधी मिळालं? त्याआधी शिवसेना कोणत्या चिन्हांवर निवडणूक लढली? आणि या सगळ्या प्रक्रियेत मनोहर जोशी, सुभाष देसाई आणि विजय नाडकर्णी यांची भूमिका काय होती? विशेष म्हणजे... आज ज्या त्या चिन्हाचा हा इतिहास नेमका काय आहे? चला... जाणून घेऊया. ..

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