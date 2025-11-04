व्हिडिओ | Videos

Sikandar Shaikh Arrest: सिकंदर शेखला पंजाब पोलिसांनी अटक का केली? प्रकरण काय? | Sakal News

Sikandar Shaikh Arrest: कोल्हापूरच्या गंगावेश तालीमचा आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू व महाराष्ट्र केसरी विजेता सिकंदर शेख पंजाब पोलिसांच्या जाळ्यात; अचानक अटकेमागील कारणांवर पडदा उलगडणार, नेमकं प्रकरण काय याची उत्सुकता शिगेला..

महाराष्ट्र केसरी किताब जिंकत हिंद केसरी बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या कोल्हापूरच्या गंगावेश तालीममधील आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू सिकंदर शेखला पंजाब पोलिसांनी अटक केली आहे. शस्त्र तस्करी प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली असून, पपला गुर्जर गँगला शस्त्र पुरवणाऱ्या रॅकेटचा भंडाफोड करत सीआयएच्या पथकाने चार जणांना ताब्यात घेतलं आहे. त्यापैकी सिकंदर शेखही एक आहे. पंजाब पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या रॅकेटमार्फत मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रांची पुरवठा करण्यात येत होता. या घडामोडीनंतर कुस्तीविश्वात खळबळ माजली असून, नेमकं प्रकरण नेमकं काय आहे आणि तपासातून आणखी कोणती माहिती समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

