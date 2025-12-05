व्हिडिओ | Videos

Sillod Nagarparishad: Asaduddin Owaisi ची MIM Eknath Shinde च्या मदतीला, काय घडलं? | Abdul Sattar | Sakal News

Sillod Nagarparishad: 'गेल्या वीस वर्षांपासून सिल्लोड नगर परिषदेवर अब्दुल सत्तार कुटुंबाची सलग सत्ता; नगराध्यक्ष पद सर्वाधिक काळ त्यांच्या घरातच कायम'

९ वर्षांनी का होईना, पण स्थानिकच्या निवडणुका लागल्या आणि राजकारणातही वेगळेच वारे वाहू लागले. अन् मराठवाड्यातल्या सिल्लोडमध्ये भलतंच घडलंय. म्हणजे चक्क ओवैसींच्या पक्षानं शिंदेंच्या शिवसेनेला मदत केलीए. अन् इथं खरंतर पक्षनेतृत्वापेक्षा स्थानिक नेतृत्वानं किंवा त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनीच रणनीती आखली. अन् या रणनीतीत आपली मैत्री निभावली. ती कशी ते सविस्तर सांगते, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा..

