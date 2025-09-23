व्हिडिओ | Videos

Madha News: इतिहासात प्रथमच सीना नदीला महापूर, नागरिकांचं स्थलांतर सुरु | Karmala News | Flood News | Sakal News

Sopalur जिल्ह्यातील माढा आणि करमाळा तालुक्यात सीना नदीला इतिहासातील पहिल्यांदाच प्रचंड पूर; 2,12,651 क्युसेक विसर्गामुळे 16 माढा आणि 10 करमाळा गावांमध्ये पाणी शिरले, सुमारे 1800 नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतर..

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा आणि करमाळा तालुक्यातील सीना नदीत सध्या 2,12,651 क्युसेक इतक्या पाण्याचा विसर्ग होतोय. इतिहासात प्रथमच सीना नदीत पूर आलेला दिसत आहे. माढा तालुक्यातील 16 गावांमध्ये आणि करमाळा तालुक्यातील 10 गावांमध्ये नदीचे पात्र ओलांडून पाणी शिरले आहे. या परिस्थितीत सुमारे 1800 नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे, तर प्रशासनाने पूरग्रस्त भागात बचाव आणि सुरक्षा उपाय सुरु केले आहेत.

