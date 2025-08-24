व्हिडिओ | Videos

Gautam Gaikwad प्रकरणी गूढ वाढलं, पोलिसांना वेगळाच संशय | Pune News | Sinhgad | Sakal News

सिंहगड किल्ल्यावरून गौतम गायकवाड नावाचा तरुण गायब झाला आहे. मागील ४ दिवसांपासून त्याचा शोध घेणे सुरु असून या प्रकरणात दिवसेंदिवस गूढ वाढताना दिसत आहे.

पुण्यातील सिंहगड किल्ल्यावर मित्रासोबत फिरायला आलेला गौतम गायकवाड तानाजी कड्यावरून खोल दरीत कोसळून बेपत्ता झाला. आज चौथ्या दिवशीही शोध यंत्रणा त्याचा शोध घेत आहे. पोलीस वनविभाग आपत्ती व्यवस्थापन आणि स्थानिक गिर्यारोहण यांच्या मदतीने त्याचा तपास सुरूय. मात्र यामध्ये आता पोलिसांनी वेगळा संशय व्यक्त केलाय. गायकवाडसोबत नेमकं काय घडलं असा सवाल उपस्थित होत आहे.

