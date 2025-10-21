व्हिडिओ | Videos

Solapur News: निष्ठावंतांचाच भाजप पक्ष कार्यालयाबाहेर ठिय्या, नेमकं घडलं काय? | Dilip Mane | NCP | Sakal News

Solapur भाजप कार्यालयाबाहेर निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा ठिय्या; काँग्रेसचे माजी आमदार दिलीप माने आणि येत्या काळात चार माजी आमदार भाजपात प्रवेश करण्याच्या विरोधात जोरदार घोषणांसह स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा प्रतिकार, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना दुर्लक्षित करत बाहेरून होणाऱ्या जम्बो पक्षप्रवेशावरील संताप..

सोलापुरातील भाजप पक्ष कार्यालयाबाहेर निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी ठिय्या धरला आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार दिलीप माने यांच्या भाजपमध्ये प्रवेशाला विरोध दर्शवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी डोक्यावर काळी टोपी घालून जोरदार घोषणाही केल्या. स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे, कारण बाहेरून येणाऱ्या नेत्यांना प्राधान्य देत प्रवेश दिला जात असल्याचा आरोप आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, सोलापुरात भाजपमध्ये जम्बो पक्षप्रवेश सुरू आहे. येत्या काही दिवसात काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील चार माजी आमदार भाजपात प्रवेश करणार असल्याचे समजते.

