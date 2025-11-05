व्हिडिओ | Videos

Solapur Politics: BJP कडून मोहिते पाटलांचीच कोंडी, Shankarrao Mohite चा पराभव | Sakal News

Solapur राजकारणात मोठी चाल! भाजपचा मोहिते पाटील यांना समीकरणाबाहेर ठेवण्याचा निर्णय; माळशिरस बालेकिल्ल्यात विरोधी मोर्चाबांधणी वेगात, राम सातपुते यांच्याकडे उमेदवारीची सूत्रं आणि कट्टर विरोधकाचा लवकरच भाजप प्रवेश, मोहिते पाटील यांना घरच्या मैदानातच घेरण्याची तयारी..

सोलापूर जिल्ह्यातील राजकारणात भाजपने आता मोहिते पाटील यांना समीकरणाबाहेर ठेवून नवा राजकीय खेळ सुरू केल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेषतः जिल्ह्यातील भाजप नेतृत्वाने घेतलेल्या काही निर्णायक हालचालींमुळे हे स्पष्ट होत आहे. माळशिरस हा मोहिते पाटलांचा पारंपारिक बालेकिल्ला मानला जातो, मात्र याच भागात त्यांच्या विरोधात भाजपकडून मोर्चाबांधणी सुरू झाली आहे. माजी आमदार राम सातपुते यांच्याकडे माळशिरस विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारीची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. याशिवाय मोहिते पाटलांचे कट्टर राजकीय विरोधक लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. या सर्व developmentsमुळे मोहिते पाटलांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच घेरण्याची तयारी भाजपने केली असल्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Narendra Modi
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Bjp Government
solapur city
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com