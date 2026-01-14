Solapur: Ambika Gaikwad यांच्या मुलाला पैसे वाटताना काँग्रेसच्या लोकांनी पकडलं, काय घडलं? | Sakal News

सोलापूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक २२ मध्ये मतदारांना पैसे वाटपाचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. काँग्रेस पक्षाने भाजप उमेदवार अंबिका गायकवाड यांच्या मुलावर मतदारांना रोख रक्कम देत असल्याचा आरोप करत संबंधित व्हिडिओ व्हायरल केला आहे. काँग्रेस उमेदवार कुणाल गायकवाड यांच्या मते, भाजप उमेदवार अंबिका गायकवाड यांचे पुत्र प्रेम गायकवाड यांना पैसे वाटताना स्थानिकांनी पाहिले असून त्यांच्याकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये जागीच पडलेल्या ५०० रुपयांच्या नोटाही दिसत असल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे. या प्रकरणी काँग्रेसकडून निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करत भाजप उमेदवाराविरुद्ध आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र भाजपकडून याबाबत अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.