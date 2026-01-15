Solapur Mahapalika Election: मतदान सुरू होण्याआधीच EVM बिघडली, मतदाणासाठी आलेले नागरिक ताटकळत | Sakal News

सोलापुरातील ITI महाविद्यालय मतदान केंद्रावर EVM मध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने मतदान प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. सकाळपासून मशीन कार्यरत न झाल्याने या केंद्रावर एकही मत नोंदवता आलेले नाही. निवडणूक कर्मचाऱ्यांकडून EVM दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी मशीन सुरु न झाल्याने नागरिकांना ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. सकाळी मतदानासाठी पोहोचलेल्या मतदारांना रांगेत थांबावे लागत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. या तांत्रिक अडचणीमुळे मतदानाच्या सुरुवातीच्या तासांतील नागरिकांचा उत्साह व्यर्थ ठरत असून संबंधित केंद्रावरील मतदानाचे वेळापत्रक बाधित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.