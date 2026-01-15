व्हिडिओ | Videos

Solapur Mahapalika Election: मतदान सुरू होण्याआधीच EVM बिघडली, मतदाणासाठी आलेले नागरिक ताटकळत | Sakal News

Solapur Mahapalika Election: सोलापुरातील ITI मतदान केंद्रावर EVMमध्ये तांत्रिक बिघाड; सकाळपासून एकही मत नोंदवता न आल्याने मतदान ठप्प, मशीन दुरुस्तीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याने मतदारांना ताटकळत उभे राहावे लागले..

सोलापुरातील ITI महाविद्यालय मतदान केंद्रावर EVM मध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने मतदान प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. सकाळपासून मशीन कार्यरत न झाल्याने या केंद्रावर एकही मत नोंदवता आलेले नाही. निवडणूक कर्मचाऱ्यांकडून EVM दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी मशीन सुरु न झाल्याने नागरिकांना ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. सकाळी मतदानासाठी पोहोचलेल्या मतदारांना रांगेत थांबावे लागत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. या तांत्रिक अडचणीमुळे मतदानाच्या सुरुवातीच्या तासांतील नागरिकांचा उत्साह व्यर्थ ठरत असून संबंधित केंद्रावरील मतदानाचे वेळापत्रक बाधित झाले आहे.

