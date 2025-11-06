व्हिडिओ | Videos

Solapur News: Sharad Pawar NCP मध्ये उभी फूट | Ramesh Kadam Vs Raju Khare | Sakal News

Solapur जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटात उभी फूट. 'फक्त शरद पवार साहेबांच्या नावावर नवखा आणि कोणतीही लायकी नसलेला माणूस आमदार म्हणून निवडून दिला'..

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) मध्ये उभी फूट पडल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पक्षातील अंतर्गत मतभेद आता उघडपणे समोर आले असून माजी आमदार रमेश कदम यांनी विद्यमान आमदार राजू खरे यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. कदम यांनी एका सभेत बोलताना म्हटलं की, “फक्त शरद पवार साहेबांच्या नावावर नवखा आणि कोणतीही लायकी नसलेला माणूस आमदार म्हणून निवडून दिला.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पक्षात खळबळ माजली असून, कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चांना उधाण आलं आहे. दरम्यान, मोहोळ नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाबाबतही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. हे पद अनुसूचित महिलांसाठी राखीव असल्याने, “खऱ्या अनुसूचित जातीच्या महिलेला उमेदवारी मिळाली पाहिजे”, अशी मागणी त्यांनी केली. कदम यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, “जर कोणी खोटा किंवा बोगस दाखला दाखवून पक्षाकडून उमेदवारी घेण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर आम्ही ठाम विरोध करू.” या वक्तव्यानंतर मोहोळ तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) मध्ये अंतर्गत गटबाजी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवर या घडामोडींचा थेट परिणाम होऊ शकतो.

