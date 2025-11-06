Solapur News: Sharad Pawar NCP मध्ये उभी फूट | Ramesh Kadam Vs Raju Khare | Sakal News

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) मध्ये उभी फूट पडल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पक्षातील अंतर्गत मतभेद आता उघडपणे समोर आले असून माजी आमदार रमेश कदम यांनी विद्यमान आमदार राजू खरे यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. कदम यांनी एका सभेत बोलताना म्हटलं की, “फक्त शरद पवार साहेबांच्या नावावर नवखा आणि कोणतीही लायकी नसलेला माणूस आमदार म्हणून निवडून दिला.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पक्षात खळबळ माजली असून, कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चांना उधाण आलं आहे. दरम्यान, मोहोळ नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाबाबतही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. हे पद अनुसूचित महिलांसाठी राखीव असल्याने, “खऱ्या अनुसूचित जातीच्या महिलेला उमेदवारी मिळाली पाहिजे”, अशी मागणी त्यांनी केली. कदम यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, “जर कोणी खोटा किंवा बोगस दाखला दाखवून पक्षाकडून उमेदवारी घेण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर आम्ही ठाम विरोध करू.” या वक्तव्यानंतर मोहोळ तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) मध्ये अंतर्गत गटबाजी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवर या घडामोडींचा थेट परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.