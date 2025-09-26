व्हिडिओ | Videos

Solapur Reelstar Prajwal Kainure Case: Instagramवर पोस्ट रीलस्टारनं उचललं टोकाचं पाऊल | Sakal Media | Sakal News

Solapur हादरलं! २१ वर्षीय प्रज्वल बसवराज कैनुरेचा रील्सच्या नादात सोशल मीडियावर स्टोरी टाकल्यानंतर धक्कादायक निर्णय.. फॉलोअर्स थक्क, तरुणानं केली आत्महत्या..

Prajwal Kainure Case: २१ वर्षीय प्रज्वल बसवराज कैनुरे हा तरुण सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय होता. रील्स बनवणे, फोटो-व्हिडीओ शेअर करून लाईक्स मिळवणे आणि चर्चेत राहणे, हा त्याचा नादच जणू. त्याचे फॉलोअर्स देखील मोठ्या संख्येत होते. नेहमीप्रमाणेच त्याने सोशल मीडियावर स्टोरी टाकली. फॉलोअर्सनी ती पाहिली, लाईक केली आणि पुढे गेले. पण त्यानंतर प्रज्वलने असे धक्कादायक पाऊल उचलले की सर्वच अवाक झाले. त्याने आत्महत्या करून जीवन संपवलं. ही धक्कादायक घटना सोलापूरमध्ये घडली आहे. नेमकं काय घडलं पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

