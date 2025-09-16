व्हिडिओ | Videos

Sangli Fake IT Raid Case: 'स्पेशल 26' चित्रपटाप्रमाणे डॉक्टरच्या घरावर आयकर छापा, सोने व रोकड लंपास | Sakal News

Sangli News: अक्षय कुमारच्या 'स्पेशल 26" चित्रपटातील कथानकाची सांगलीत पुनरावृत्ती; बनावट आयकर छाप्याच्या नावाखाली डॉक्टरला तब्बल २ कोटी रुपयांचा गंडा..

बॉलिवूडचा अक्षय कुमार अभिनित स्पेशल 26 चित्रपट आठवतोय ना? अगदी त्याच धर्तीवर सांगलीत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या चित्रपटात जशी बनावट आयकर छाप्याची कथा दाखवण्यात आली होती, तसाच प्रकार वास्तवात सांगलीत समोर आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका डॉक्टरला तब्बल २ कोटी रुपयांचा गंडा घालण्यात आला. आरोपींनी स्वतःला अधिकारी असल्याचे भासवत छापा टाकल्याचा बनाव केला आणि ही मोठी फसवणूक केली. चित्रपट वास्तवात उतरल्यासारखी ही घटना समोर आल्यानंतर परिसरात खळबळ माजली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी तपास सुरू केला असून, सांगलीत घडलेली ही "स्पेशल 26" ची पुनरावृत्ती चर्चेचा विषय ठरली आहे.

