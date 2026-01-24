व्हिडिओ | Videos

Lonikand News: टेम्पो आडवा लावला, बसची काच फोडली, आरसा तोडला, नुसता तमाशा | Pune Latest News | Sakal News

Pune Latest News: कट मारल्याच्या रागातून अहिल्यानगर रोडवरील लोणीकंद येथे भररस्त्यात एस.टी. बस अडवून तरुण टेम्पो चालकाचा हल्ला, बसचा उजवा आरसा फोडल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल..

अहिल्यानगर रोडवरील लोणीकंद परिसरात भररस्त्यात एस.टी. बस अडवून बसवर हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. रस्त्यावर कट मारल्याच्या रागातून MH-12 SX-4491 क्रमांकाच्या टेम्पोचा चालक आनंद विनोद पवार (वय १९, रा. लोणीकंद) याने एस.टी. बससमोर टेम्पो आडवा लावून बस थांबवली. त्यानंतर त्याने थेट बसच्या उजव्या बाजूचा आरसा दगड मारुन फोडून नुकसान केले. या प्रकारामुळे काही काळ रस्त्यावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती.

