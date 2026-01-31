व्हिडिओ | Videos

मी सुनेत्रा अजित पवार.. शपथ घेते की.. Sunetra Ajit Pawar DCM Oath Ceremony | Parth Pawar | Jay Pawar NCP | Sakal News

Sunetra Ajit Pawar DCM Oath Ceremony: विधानभवनात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक; एकमताने सुनेत्रा पवारांची गटनेतेपदी निवड, त्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरल्या..

आज विधानभवनात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एकमताने सुनेत्रा पवार यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या शपथविधीसह सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरल्या आहेत.

