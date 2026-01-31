व्हिडिओ | Videos

Sunetra Pawar च्या शपथविधीची माहिती नाही, Sharad Pawar स्पष्टच बोलले | NCP | Sakal News

Sunetra Pawar Oth Ceremony: बारामतीत विमान दुर्घटनेत अजित पवारांचे निधन; पत्नी सुनेत्रा पवार आज उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार, शपथविधीवर पत्रकारांच्या प्रश्नाला साहेबांची काय प्रतिक्रिया?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे २८ जानेवारीच्या सकाळी बारामती येथे विमान दुर्घटनेत निधन झाले. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. दरम्यान, आज त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार असून त्यासाठी त्या मुंबईत दाखल झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत पत्रकारांनी साहेबांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी यावर काय प्रतिक्रिया दिली, ते पाहूयात..

