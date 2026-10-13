दिल्ली आंदोलनात Supreme Court चा हस्तक्षेप! अटक, मेट्रो, इंटरनेटबाबत नेमके काय आदेश?

दिल्लीतील CJP आंदोलनादरम्यान निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलने, निदर्शने, सार्वजनिक मालमत्तेचा ताबा, मेट्रो-रेल्वे वाहतूक, इंटरनेट सेवा आणि नागरिकांच्या मुक्त हालचालींच्या अधिकाराबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार असला, तरी सार्वजनिक रस्ते किंवा रेल्वे मार्ग अडवणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे बेकायदेशीर ठरते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाचे अधिकार आणि नागरिकांचे संविधानिक हक्क यांच्यात संतुलन राखणे कसे गरजेचे आहे, याचा सविस्तर ऊहापोह या निर्णयात करण्यात आला आहे. इंटरनेट बंदी आणि आंदोलकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाने घालून दिलेले निकष आणि संविधानाने दिलेले संरक्षण या सर्वांचा सर्वसमावेशक आढावा घेणारा हा सकाळचा विशेष मराठी एक्स्प्लेनर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.