व्हिडिओ | Videos

Local Body Election Maharashtra: निवडणुकांसाठी मुहर्त निघाला, कोर्टाच्या सुनावणीत नेमकं काय घडलं? | Sakal News

Local Body Election Maharashtra: राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकारला चपराक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच घेण्याचे स्पष्ट निर्देश..

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अखेर निर्णायक घडामोड झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगासोबतच राज्य सरकारलाही चांगलेच फटकारले. कोर्टाने स्पष्ट निर्देश देत सांगितले की, निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच घेण्यात याव्यात. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या निवडणुकांना आता गती मिळणार आहे. कोर्टात नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या या व्हिडीओच्या माध्यमातून..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com