Beed News: Ajit Pawarचं बीडकडे दुर्लक्ष? Supriya Suleनी डाव साधला | Dhananjay Munde | Pankaja Munde | Sakal News

Beed मध्ये राजकीय तापमान चढलं! पालकमंत्री अजित पवारांच्या जिल्ह्यात सुप्रिया सुळे यांचा दौरा; कायदा-सुव्यवस्था आणि विकासावर थेट सवाल, बीडाकडे अजित दादांनी दुर्लक्ष केल्याचा अप्रत्यक्ष टोला? दौऱ्यातून सुळे यांनी नेमकं काय साधलं यावर सर्वांचे लक्ष..

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. पण याच बीड जिल्ह्याचा दौरा खरंतर आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळेनी केलाय. विशेष म्हणजे त्यांनी आजच्या एका दौऱ्यातून बीड मधल्या कायदा सुव्यवस्थेसह अनेक मुद्यांवर खरंतर बोट दाखवलं. त्यामुळे अजित दादा पालकमंत्री असलेल्या बीडमध्ये जाऊन सुप्रिया सुळेनी नेमकं काय साधलं? अजित दादांच खरच बीड जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष होतय का? या संपूर्ण घटनाक्रमाचा आढावा या व्हिडिओतून आपण घेणार आहोत.

