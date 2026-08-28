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‘आजही वाटतं, तू कुठूनतरी अचानक येशील’, अजितदादांच्या आठवणीत सुप्रिया सुळे भावूक

Supriya Sule on Ajit Pawar: राखीपौर्णिमेच्या दिवशी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिवंगत अजित पवार यांच्या आठवणीत भावूक पोस्ट केली. ‘आजही वाटतं, तू कुठूनतरी अचानक येशील, राखी बांधून घेशील...’ अशी हळवी आठवण सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पोस्टमधून व्यक्त केली.

Supriya Sule on Ajit Pawar: राखीपौर्णिमेच्या दिवशी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिवंगत अजित पवार यांच्या आठवणीत भावूक पोस्ट केली. ‘आजही वाटतं, तू कुठूनतरी अचानक येशील, राखी बांधून घेशील...’ अशी हळवी आठवण सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पोस्टमधून व्यक्त केली. लहानपणापासूनच्या आठवणी, भावा-बहिणीचं नातं आणि अजित पवार यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी... याबद्दल सुप्रिया सुळे यांनी भावनिक भावना व्यक्त केल्या.

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