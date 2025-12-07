व्हिडिओ | Videos

MP Naveen Jindal यांच्या लेकीच्या लग्नात, Supriya Sule, Kangana Ranaut, Mahua Moitra यांना डान्स | Sakal News

BJP खासदार नवीन जिंदाल यांच्या लेकीच्या लग्नात सुप्रिया सुळे आणि कंगना राणौतचा धमाकेदार डान्स; व्हिडिओ व्हायरल..

भाजप खासदार नवीन जिंदाल यांच्या मुलीच्या लग्नसोहळ्यात एक अनोखा क्षण पाहायला मिळाला. या कार्यक्रमात भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना राणौत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांनी एकत्र नृत्य करत उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या डान्सचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे.

