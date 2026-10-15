Supriya Sule Uncut: ‘दुष्काळावर Sharad Pawar साहेबांचं दोनदा Devendra Fadnavis यांना पत्र’

महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीवरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. दुष्काळाच्या प्रश्नावर आणि शेतकऱ्यांच्या हाहाकारावर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, "या महत्त्वाच्या प्रश्नावर साहेबांनी (शरद पवार) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आधीच दोनदा पत्रे लिहून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे." मात्र, सरकार कागदावर घोषणा करत असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत कोणतीही मदत पोहोचलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई, जनावरांसाठी चारा आणि हवालदिल झालेल्या बळीराजाला तातडीने हेक्टरी मदत देण्याबाबत महायुती सरकार गंभीर नाही, असे सांगत सुप्रिया सुळे यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर कडक सवाल उपस्थित केले आहेत. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मांडलेली ही आक्रमक भूमिकेचा सविस्तर आढावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.