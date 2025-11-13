व्हिडिओ | Videos

Pune Land Scam: १४ वर्षात ७ वेळा घोटाळ्याचे आरोप, Suryakant Yevale वादग्रस्त कारकीर्द | Vijay Kumbhar | Sakal News

Pune Land Scam News: पुण्यातील जमीन घोटाळ्यामुळे मुख्यमंत्री यांच्या आदेशानंतर तहसीलदार सूर्यकांत येवले निलंबित; माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभारांचा धक्कादायक खुलासा, येवले यांच्या शासकीय सेवेतले गोलमाल आणि वादग्रस्त इतिहास उघड!

'दुनिया झुकती है, बस झुकानेवाला चाहिए' ही ओळ अक्षरशः लागू होते सूर्यकांत येवले या निलंबित तहसीलदारांवर. पुण्यातील एका मोठ्या जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणामुळे मुख्यमंत्री यांच्या थेट आदेशानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. पण प्रश्न असा हे सूर्यकांत येवले नेमके कोण आहेत? त्यांच्या कारकिर्दीत असे कोणते प्रकार घडले की अखेर त्यांच्यावर कारवाईची वेळ आली? याच संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सोशल मीडियावर एक सविस्तर पोस्ट टाकली असून त्यात येवले यांच्या शासकीय सेवेतल्या वादग्रस्त इतिहासाचा पर्दाफाश केला आहे. कुंभारांच्या मते, येवले यांनी याआधीही अनेक गोलमाल आणि अनियमित व्यवहार केले होते, ज्यामुळे त्यांच्या प्रामाणिकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. आता या सगळ्या घडामोडींमुळे येवले यांच्या निलंबनानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी अधिक तीव्र होताना दिसत आहे.

