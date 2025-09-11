व्हिडिओ | Videos

Raj Thackeray, Uddhav Thackeray शिवतीर्थावरील भेटीचे ३ राजकीय अर्थ? | Shivsena MNS Alliance | Sakal News

Shivsena MNS Alliance News: ठाकरे बंधूंची शिवतीर्थावर ऐतिहासिक भेट; पावणे तीन तास झालेल्या चर्चेत तीन महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले, मुंबईसह महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा टप्पा सुरू होण्याची शक्यता..

Thackeray Brothers Meeting: यंदाचा शिवतीर्थावरचा ठाकरेंचा मेळावा हा ऐतिहासिक ठरण्याची शक्ता आहे. कारण मुंबईतल्या शिवतीर्थावर आज खरतर ठाकरे बंधूची भेट झाली आणि ही भेट जवळपास पावणे तीन तास झाली आणि या भेटीत तीन मुद्यांवर महत्त्वाची चर्चा झाली. त्यामुळे शिवतीर्थावर नेमकं ठाकरे बंधूंनध्ये काय चर्चा झाली. समजून घ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

