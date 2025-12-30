व्हिडिओ | Videos

Thane BJP Office Suvarna Kamble चा राडा, उमेदवारी नाकारल्यानं कार्यालयात गोंधळ | Video Viral | Sakal News

Thane News: तिकीट नाकारल्याने संतापाचा उद्रेक! ठाण्यातील भाजप कार्यालयात सुवर्णा कांबळे यांचा पहाटे गोंधळ, उमेदवारीचे आश्वासन देऊनही डावलल्याचा आरोप; २–३ तास चाललेल्या हंगाम्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ..

Thane BJP Office: उमेदवारी नाकारल्याने ठाण्यातील भाजप कार्यालयात पहाटे मोठा गोंधळ झाला. सुवर्णा कांबळे या महिला कार्यकर्तीने कार्यकर्त्यांसह कार्यालयात येत वरिष्ठांना जाब विचारला. तिकीट देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, असा दावा त्यांनी केला. महिलांच्या संतप्त रूपामुळे वरिष्ठांनी बंद केबिनमध्ये बसणे पसंत केले. हा हंगामा तब्बल दोन ते तीन तास चालला.

