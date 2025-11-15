व्हिडिओ | Videos

Pune News: ३ मुलींना पोलीस नको नको ते बोलले, अखेर गुन्हा दाखल, पीडित मुलगी म्हणाली.. | Sakal News

Kothrud प्रकरणात मोठा न्यायालयीन निर्णय; तपासादरम्यान तीन मुलींवर पोलीसांकडून गैरवर्तन झाल्याच्या आरोपानंतर आंदोलन झालं, पण आंदोलनकर्त्यांवरच गुन्हा दाखल; आता सहा पोलीसांवर गुन्हा नोंदवून सीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून तपास करण्याचे आदेश..

कोथरुड परिसरातील तीन मुलींशी तपासादरम्यान पोलीसांकडून कथित गैरवर्तन झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला होता. या प्रकरणाविरोधात संबंधित मुलींनी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी पुणे पोलीस आयुक्तालयासमोर आंदोलन केले होते. तथापि, या आंदोलनानंतर पोलिसांनी उलट त्या तीन मुलींसह आंदोलनकर्त्यांवरच गुन्हा दाखल केला होता, ज्यामुळे प्रकरण अधिकच वादग्रस्त बनले. या कारवाईविरोधात संबंधित मुली आणि आंदोलनकर्त्यांनी पुणे सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली व पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली. याचिकेची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सहा पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाचा तपास CP दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून करण्यात यावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयानंतर प्रकरणाला नवीन कलाटणी मिळाली असून पोलिसांच्या वागणुकीवर आणि तपास पद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. पुढील तपास सुरू असून आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष या प्रकरणाच्या निष्कर्षाकडे लागले आहे.

