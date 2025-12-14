व्हिडिओ | Videos

Tuljapur Drugs Case प्रकरणी Ranajagjitsinha Patil यांचा मोठा आरोप, 'षडयंत्र रचुन बदनामी'| Omraje Nimbalkar | Sakal News

Tuljapurच्या कायापालटासाठी सरकारचे मोठे प्रयत्न सुरू असताना षडयंत्र रचून बदनामी; प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करा, अधिवेशनात भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची जोरदार मागणी..

महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी मातेच्या तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू असून येत्या काळात तुळजापूरचा सर्वांगीण कायापालट होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र काही विरोधकांनी एकत्र येत षड्यंत्र रचून तुळजापूरची बदनामी सुरू केल्याचा आरोप भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी अधिवेशनात केला. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

