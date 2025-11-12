Rana Patil हेच ड्रग प्रकरणाचे सूत्रधार, Omraje Nimbalkar यांचा आरोप | Sakal Media | Tuljapur News | Sakal News

तुळजापूरमध्ये गाजलेल्या ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपी संतोष परमेश्वर यांनी आता भारतीय जनता पक्षात (भाजप) प्रवेश केला आहे. तुळजापूरचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वात कार्यकर्त्यांसह झालेल्या या पक्षप्रवेश सोहळ्याने स्थानिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. संतोष परमेश्वर हे अखंड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते असून त्यांनी तुळजापूर नगराध्यक्षपद भूषवले होते. मात्र, काही काळापूर्वी तुळजापूर ड्रग्ज प्रकरणात त्यांना अटक झाली होती आणि सध्या ते जामिनावर आहेत. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी काँग्रेस उमेदवार धीरज पाटील यांना पाठिंबा दर्शवला होता. आता नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने या निर्णयावर राजकीय चर्चेला ऊत आला आहे. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी या प्रवेशावर तीव्र टीका केली असून “ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीचा पक्षप्रवेश हा निषेधार्ह आणि जनतेच्या भावनांशी खेळ करणारा आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान, नगरपरिषद निवडणुकीत ड्रग्ज प्रकरण हा मुद्दा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात असून संतोष परमेश्वर यांच्या प्रवेशामुळे तुळजापूरचं राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.