Santosh Deshmukh प्रकरण Tuljapur मध्ये करायचं होतं का?, Omraje Nimbalkar भडकले | Kuldip Magar Case | Sakal News

Kuldip Magar Case: बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख प्रकरणानंतर तुळजापूरमध्ये घडलेल्या जीवघेणा हल्ल्यावर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी निषेध व्यक्त करत, प्रत्येक घरासमोर तलवारी नाचवणे आणि गोळीबार करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची मागणी केली..

बीड जिल्ह्यातील मसाजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या बाबत घडलेल्या घटनेप्रमाणेच तुळजापूर येथे परिस्थिती घडू नये, असा सवाल खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी म्हटले की, विरोधी पक्षाच्या घरासमोर तलवारी नाचवणे किंवा गोळीबार करणे यासारख्या घटना तुळजापूरमधील प्रत्येक घरासमोर घडू शकतात, त्यामुळे अशा लोकांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार अमर मगर यांचे चुलत भाऊ कुलदीप मगर यांच्यावर परवा झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यावरही खासदार निंबाळकर यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

