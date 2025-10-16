व्हिडिओ | Videos

Station Baby Delivery News: स्टेशनवरच महिलेची डिलिव्हरी, मुंबईकर रँचो, म्हणाला.. | Vikas Bedre | Sakal News

Mumbai News: उरण-नेरूळ मार्गावर धावत्या लोकलमध्ये महिलेची प्रसूती; राम मंदिर स्टेशनजवळ तरुण विकास बेद्रे याने दाखवले धैर्य, प्रसूती घडवून आई-बाळ दोघांनाही दिले नवे जीवन..

उरण-नेरूळ रेल्वे मार्गावरील राम मंदिर स्टेशनवर एका महिलेची धावत्या लोकलमध्येच प्रसूती झाल्याची समोर आले आहे. या प्रसंगी विकास बेद्रे नावाच्या तरुणाने तत्परतेने मदत करत महिलेची प्रसूती घडवून आणली. लोकल ट्रेन राम मंदिर स्थानकाजवळ पोहोचत असतानाच महिलेच्या प्रकृतीत अचानक बदल झाला. परिस्थिती गंभीर पाहून प्रवासी विकास बेद्रे यांनी धैर्य दाखवत प्रसूती केली आणि आई-बाळ दोघेही सुरक्षित राहिले. या घटनेनंतर विकास बेद्रे यांच्या तत्परतेचे आणि मानवतेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

