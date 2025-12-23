Jayant Patil: Ishwarpur मध्ये BJP चा करेक्ट कार्यक्रम! Devendra Fadnavis, Chandrakant Patil, Sakal News

पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष Jayant Patil यांच्यासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या Urun Islampur नगरपालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. या निवडणुकीत जयंत पाटील यांनी आपलं निर्विवाद राजकीय वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे. भाजपसह महायुतीतील मित्रपक्षांना जोरदार धक्का देत जयंत पाटील समर्थित नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आनंदराव मालगुंडे यांनी तब्बल साडेसात हजार मतांनी दणदणीत विजय मिळवला. या निकालामुळे उरूण ईश्वरपूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वावर जनतेने पुन्हा एकदा ठाम विश्वास टाकल्याचं स्पष्ट झालं असून, पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणात या विजयाकडे मोठ्या राजकीय संदेश म्हणून पाहिलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.