व्हिडिओ | Videos

पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे कारखाना का वाचवू शकले नाहीत? | Pankaja Munde | Dhananjay Munde Vaidyanath | Sakal News

Gopinath Mundeनी उभारलेला वैद्यनाथ साखर कारखाना बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर; पंकजा आणि धनंजय मुंडे प्रभावशाली असूनही कारखाना वाचवण्यात अपयशी ठरले का, नेमकं काय चुकलं यावर सविस्तर चर्चा..

गोपीनाथ मुंडेंनी घाम गाळून उभा केलेला वैद्यनाथ साखर कारखाना आज बंद होण्याच्या संकटात सापडला आहे. एकेकाळी शेतकऱ्यांचा आधार ठरलेला हा ऐतिहासिक कारखाना आता आर्थिक अडचणींमुळे थांबण्याच्या मार्गावर आहे. राजकारणात प्रभावशाली असलेले त्यांचे दोन वारस पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे या दोघांनाही कारखाना वाचवण्यात यश आले नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नेमकं काय चुकलं, व्यवस्थापनातील त्रुटी कितपत जबाबदार आहेत आणि राजकीय मतभेदांनी या परिस्थितीत किती वाटा उचलला..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Dhananjay Munde
Pankaja Munde
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com