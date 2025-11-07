व्हिडिओ | Videos

Bhaskar Jadhav यांचा मुलगा Vikrant Jadhav यांची MIDC मध्ये दबंगगिरी, शिंदेच्या माणसाला शिवीगाळ मारहाण | Sakal News

Eknath Shinde News: लोटे MIDC मध्ये ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख आणि माजी मंत्री भास्कर जाधव यांचा मुलगा विक्रांत जाधव यांची दबंगगिरी; शिंदे गटाच्या युवासेनेच्या उपजिल्हा प्रमुखाला शिवीगाळ करत मारहाण, बांधकामाच्या ठेक्यावरून दोघांमध्ये वाद तीव्र..

रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे MIDC परिसरात राजकीय गटांमधील वाद चांगलाच पेटला आहे. भास्कर जाधव यांचा मुलगा आणि ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचा जिल्हाप्रमुख विक्रांत जाधव यांच्यावर शिंदे गटाच्या युवासेनेच्या उपजिल्हा प्रमुखाला मारहाण व शिवीगाळ केल्याचा आरोप झाला आहे. लोटे MIDC येथील एका कंपनीच्या बांधकामाच्या ठेक्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला. वाद चिघळताच विक्रांत जाधव यांनी संबंधित कार्यकर्त्याला धमक्या दिल्या आणि मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेदरम्यान “तुमचा मंत्री आहे म्हणून तुम्ही वाट्टेल ते करणार का?” असा संतप्त सवाल शिंदे गटाचे कार्यकर्ते करताना दिसतात.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
MIDC
Sakal Media Group
Bhaskar jadhav
vikrant jadhav
Bhaskar Jadhav

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com