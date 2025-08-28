व्हिडिओ | Videos

Thane News: धोकादायक इमारती कोसळली, विरार हादरलं, नेमकं काय घडलं?| Sakal News

विरार पूर्वेच्या नारिंगी परिसरातील रमाबाई अपार्टमेंटची ४ मजली इमारती कोसळली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत १५ लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू, तर ९ जण जखमी झाले आहेत. बघा व्हिडीओ..

विरार पूर्वेतील नारिंगी परिसरातील रमाबाई अपार्टमेंटची चार मजली इमारत कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. या अपघातात आतापर्यंत १५ जणांचा मृत्यू झाला असून ९ जण जखमी झाले आहेत. मृतदेह नातेवाईकांकडे सोपवले जात आहेत. संबंधित बिल्डरला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून घरमालकांना जमिनीचे भोगवट प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

