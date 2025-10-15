व्हिडिओ | Videos

Raj Thackeray, Uddhav Thackeray, Jayant Patil कडाडले | Election Commission च्या बैठकीत काय घडलं? Sakal News

Election Commission: मतदार याद्यांमधील घोळावरून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची निवडणूक आयोगाशी भेट; ठाकरे बंधू, काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेते उपस्थित, याद्यांमधील अनियमिततेवर तातडीने कारवाईची मागणी..

Election Commission of India: मतदार याद्यांमधील गैरव्यवहार आणि घोळाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. या भेटीत ठाकरे बंधूंसह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. याद्यांमधील अनियमिततेबाबत आयोगाला लेखी निवेदन देण्यात आलं असून, तातडीने कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. आजच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातुन..

