परळीचा अण्णा तुरुंगातून बाहेर? Walmik Karad च्या जामीन लढ्याचा नवा ट्विस्ट! MCOCA | Sakal Media | Sakal News

परळीचा अण्णा वाल्मिक कराड पुन्हा चर्चेत; संतोष देशमुख हत्याकांडानंतर मकोका अंतर्गत अटक, बीड विशेष न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील, न्यायमूर्तींनी प्रतिवादींना नोटीस बजावत ६ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश..

परळीचा अण्णा म्हणून परिचित असलेले वाल्मिक कराड पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरणात मकोका अंतर्गत अटक झाल्यानंतर कराडचा जामीन अर्ज बीड येथील विशेष न्यायालयाने ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी फेटाळला होता. मात्र, कराडने आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले आहे. या अपीलावर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुशील एम. घोडेस्वार यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावत ६ ऑक्टोबरपर्यंत आपले उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या घडामोडीमुळे बीडच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. कराडला जामीन मिळणार की न्यायालय पुन्हा कठोर भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

