Santosh Deshmukh Case: तुरूंगातून Walmik Karadची सर्व यंत्रणा चालवणारा 'तो' पोलीस अधिकारी कोण? | Sakal News

Beed News: मस्साजोगचे दिवंगत सरपंच प्रकरण; वाल्मिक कराडच्या शरणागतीनंतर राजकीय भूचाल; तुरुंगातूनही कराडची ‘यंत्रणा’ कोण चालवतंय? पोलीस अधिकाऱ्याचं नाव समोर येताच नवा खळबळजनक तपशील..

मस्साजोगचे दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्येशी सुरूवातीपासूनच वाल्मिक कराड याचा संबंध असल्याचा विरोधकांनी आरोप केला. मध्येच खूप दिवस निघून गेले अन् २२ दिवसानंतर म्हणजे ३१ डिसेंबर रोजी वाल्मिक कराड पुण्यात सीआयडीसमोर शरण गेला. वाल्मिक कराड हा निकटवर्तीय असल्यानं माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. सध्या वाल्मिक कराड तुरूंगात आहे. याच काळात वाल्मिक कराड बाहेर येणार,बेल मिळणार अशा काही त्यांच्या समर्थकांच्या कॉल रेकॉर्डिंग देखील व्हायरल होत आहे. कराड ज्या तुरूंगात आहे. त्या तुरूंगात सध्या काय चालतं? यासंदर्भात अनेक बातम्या समोर आल्याहेत. मात्र तुरूंगात असतानाही वाल्मिक कराडची सर्व यंत्रणा कोण चालवतंय? तो पोलीस अधिकारी कोण? याचं नाव सध्या समोर आलं आहे. नेमकं प्रकरण काय पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

