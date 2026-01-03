व्हिडिओ | Videos

Pune News: Ajit Pawarच्या उमेदवारावर BJP चा आरोप, पुण्यात काय घडलं? | Sakal News

Pune News: प्रभाग ९ मध्ये मध्यरात्री हायहोल्टेज ड्रामा; राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे उमेदवार बाबुराव चांदेरे यांचा मुलगा किरण चांदेरे पैसे वाटत असल्याचा आरोप, भाजप उमेदवार गणेश कळमकरांचा थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन; महिला पकडून चौकशी, चांदेरेसह चौघांवर गुन्हा दाखल व निवडणूक संपेपर्यंत तडीपारीची मागणी..

प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये मध्यरात्री मोठा हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे उमेदवार बाबुराव चांदेरे यांचा मुलगा किरण चांदेरे पैसे वाटत असल्याचा गंभीर आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेनंतर भाजपचे उमेदवार गणेश कळमकर यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधल्याची माहिती आहे. दरम्यान, भाजप कार्यकर्त्यांनी रात्री एका महिलेला पकडले असून ती प्रभागातील महिलांची नावे लिहून घेत असल्याचे सांगितले जात आहे. या महिलेने चौकशीत चांदेरे यांचेही नाव घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणात किरण चांदेरेसह सिद्धू कालशेट्टी, राजू चौकीमट आणि परेश मुरकुटे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी भाजप कार्यकर्त्यांनी केली आहे. तसेच निवडणूक संपेपर्यंत बाबुराव चांदेरे यांच्या मुलांना तडीपार करण्याची मागणीही भाजपकडून करण्यात आली आहे. या संपूर्ण घटनेमुळे निवडणूक रणांगण तापले असून पोलीस प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Bjp
pune
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com