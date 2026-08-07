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Indian Army Jawan news: वाशीम हादरलं! गर्भवती पत्नीच्या हत्येप्रकरणी लष्करी जवानासह आई-वडिलांना अटक

वाशीमच्या कारंज्यात भारतीय लष्करातील जवानावर सात महिन्यांच्या गर्भवती पत्नीच्या हत्येचा आरोप. कारंजा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीसह आई-वडिलांना अटक केली.

वाशीम जिल्ह्यातील कारंजा तालुक्यातील शिवनगर येथे घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. भारतीय लष्करातील एका जवानावर आपल्या सात महिन्यांच्या गर्भवती पत्नीची हत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कारंजा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपी जवानासह त्याचे आई-वडील यांनाही अटक करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासानुसार, कौटुंबिक वादातून ही घटना घडल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, पोलिसांकडून विविध अंगांनी तपास सुरू आहे. मृत महिलेचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला असून, त्याचा अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. पोलिसांकडून घटनास्थळावरील पुरावे गोळा करण्यात आले असून, आरोपींची चौकशी सुरू आहे.

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