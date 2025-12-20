Washim Nagar Parished Election: गाडीतून बाहेर ओढलं, पोलिसांसोबत भिडले, वाशिममध्ये मोठा राडा | Sakal News

वाशिम नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, नगरसेवक पदासाठीच्या प्रचारादरम्यान मध्यरात्री मोठा राडा झाल्याची घटना समोर आली आहे. भाजपचे उमेदवार सतीश वानखेडे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे उमेदवार प्रवीण इढोळे यांच्यात मध्यरात्री जोरदार वाद झाला. या वादानंतर आज पुन्हा एकदा भाजप आणि ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले. मतदान केंद्राबाहेरच दोन्ही गटांमध्ये शाब्दिक चकमक होत मोठा गोंधळ उडाला. परिस्थिती इतकी चिघळली की परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सतीश उर्फ वानखेडे याला पोलिसांनी काल ताब्यात घेतले होते. मात्र, याचवेळी शाम खाडे यांनी आरोपीला पोलिसांच्या गाडीबाहेर ओढण्याचा प्रयत्न केल्याने पोलिस आणि कार्यकर्त्यांमध्येही बाचाबाची झाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. मतदान प्रक्रियेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी परिसरात अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे वाशिम नगरपरिषद निवडणुकीत राजकीय तणाव अधिक वाढल्याचे चित्र दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.